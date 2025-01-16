Samsun'da cenaze aracı devrildi: 10 yaralı
Çarşamba ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.
Çarşamba ilçesinden yola çıkarakSamsun-Ordu kara yolu üzerinde seyreden içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü Necmeddin Atala, henüz bilinmeyen bir nedenle Dalbahçe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Minibüs ardından, aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü.
10 YARALI
Kazada; araç sürücüsü Necmeddin Atala (44), Şükriye Gümüşler (57), Kadriye Kanberoğlu (27), Dursune Şenkul (67), Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Hatice Uzunismail (61), Veysi Süretti (45), Havva Gümüşler (55), Hatice Kanberoğlu (46) ve İsmail Kanberoğlu (59) yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Terme Devlet Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çarşamba ilçesinden yola çıkarakSamsun-Ordu kara yolu üzerinde seyreden içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü Necmeddin Atala, henüz bilinmeyen bir nedenle Dalbahçe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Minibüs ardından, aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü.
10 YARALI
Kazada; araç sürücüsü Necmeddin Atala (44), Şükriye Gümüşler (57), Kadriye Kanberoğlu (27), Dursune Şenkul (67), Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Hatice Uzunismail (61), Veysi Süretti (45), Havva Gümüşler (55), Hatice Kanberoğlu (46) ve İsmail Kanberoğlu (59) yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Terme Devlet Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.