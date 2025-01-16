Samsun'da cenaze aracı devrildi: 10 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.Çarşamba ilçesinden yola çıkarakSamsun-Ordu kara yolu üzerinde seyreden içerisinde cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü Necmeddin Atala, henüz bilinmeyen bir nedenle Dalbahçe mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Minibüs ardından, aydınlatma direğine çarparak sulama kanalına düştü.Kazada; araç sürücüsü Necmeddin Atala (44), Şükriye Gümüşler (57), Kadriye Kanberoğlu (27), Dursune Şenkul (67), Meryem Zehra Kanberoğlu (17), Hatice Uzunismail (61), Veysi Süretti (45), Havva Gümüşler (55), Hatice Kanberoğlu (46) ve İsmail Kanberoğlu (59) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Terme Devlet Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.