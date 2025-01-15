Ömer Bolat'tan ihracatta 2025 eylem planı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da TİM binasında ihracatta 2025 hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı aktardı.Ömer Bolat, ihracatın tanımının çok yönlü olduğunu belirterek; yatırım, istihdam, döviz kazandırmak, tanıtım, pazarlama, lojistik alanlarını içerdiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında dış ticaret verilerine şöyle değindi:Öncelikle mal ve hizmet ihracatını artırmak ve cari işlemlerde dengelenme en önemli işlevimiz. 2024'te 375 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı sağladık. Mal ihracatında yüzde 2,5'lik artış sağlayarak Cumhuriyet rekorunu kırdık. Dış ticaret açığını 82,2 milyar'a geriletmiş olduk. İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 5'lik bir iyileşme ile 76,1'lik oranı sağladık. Dezenflasyon süreci nedeni ile en zor yıl 2024 olduğu halde veriler artıya döndü. 7,4 milyar dolara cari açığı gerilettik. Tahminimize göre 10 milyar liranın altında kalacak. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inden düşük. Dikenli bahçede gül üretilmedi. Çok zor bur iklimde bu başarılar elde edildi. Dünya ülkelerinin ithalatı azalınca pazarın azalması anlamına geliyor. Uluslararası korumacılık eylemi hız kazandı.Bakan Bolat, 2025 için mal ve hizmet ihracatını artıracak destekleri kapsayan 77 eylem maddesinden oluşan eylem planını açıklayarak, bu kapsamda ihracatçılara verilen destek ve destek mekanizmalarını içeren yeni projeler yürütüleceğini belirtildi.1. DESTEK KULLANIMLARI VE 2025 YILI BÜTÇE ÖNGÖRÜLERİ2. MAL İHRACATINA YÖNELİK FAALİYETLER (23 EYLEM)Heyet Takvimi, Planlanan Faaliyetler ve Hedefler Yeni Destek MekanizmalarıDestek ve Uygulamalarda İyileştirmeler, Yeni Projeler3. HİZMET İHRACATINA YÖNELİK FAALİYETLER (13 EYLEM)Heyet Takvimi, Planlanan Faaliyetler ve HedeflerDestek ve Uygulamalarda İyileştirmeler4. TİCARİ DİPLOMASİ-ÇOK TARAFLI, BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER (10 EYLEM)• Planlanan Ticari Diplomasi Faaliyetleri5. GÜMRÜKLER (13 EYLEM)Gümrüklerde İhracatı Kolaylaştırıcı Faaliyet ve Projeler6. İHRACATIN FİNANSMANI (18 EYLEM)Türk Eximbankİhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (IGE A.Ş.)Türk Ticaret BankasıAYRINTILAR GELİYOR