Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 65 ayrı olayda 90 kişiye yasal işlem yapılırken, 9 kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 Ocak 2025 ile 13 Ocak 2025 tarihleri arasında uyuşturucu operasyonu yaptı.
Operasyonlarda 48 ayrı uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak-bulundurmak, 16 ayrı uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 1 ayrı TCK 2313 suçu kapsamında işlem yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlarda toplam 156 gram metamfetamin, 141 gram esrar, 662 adet sentetik ecza ve extacy, 133 gram bonzai, 13 gram kokain, 6 gram eroin, 6 gram skunk, 1 av tüfeği ve 25 bin 820 TL ele geçirildi.
90 KİŞİYE YASAL İŞLEM
Yapılan çalışmalar neticesinde 90 şahsa yasal işlem uygulanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.