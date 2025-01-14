Çanakkale'de birçok sefer iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını vurdu. GESTAŞ, birçok feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.Açıklamaya göre, bugün Kapatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Kabatepe'den saat 09:00 / 15:00 / 19:00 ile Gökçeada'dan saat 07:00 / 13:00 / 17:00 seferleri iptal edildi.Yarın yapılması planlanan Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07:00 / 13:00 seferleri de iptal edildi.Geyikli-Bozcaada hattında ise, bugünü Bozcaada'dan saat 07:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00 ile Geyikli'den saat 08:00 / 11:00 / 15:00 / 19:00 seferleri iptal edildi.Narlı-Marmara hattında ise, bugün yapılması planlanan Narlı'dan saat 08:00 / 16:15 ile Marmara'dan saat 11:30 / 17:30 seferleri iptal edildi.Yarınki Narlı'dan saat 08:00 ile Marmara'dan saat 11:30 seferleri de iptal edildi.Güney Marmara Adalar Hattı'nda ise, Avşa'dan saat 06:00 / 13:00 / 16:45, Marmara'dan saat 06:45 / 16:00 / 21:15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07:45 / 12:00 / 17:45 / 20:15 ve Erdek'ten saat 11:00 / 19:15 seferleri iptal edildi.