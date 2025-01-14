Çanakkale'de birçok sefer iptal edildi
GESTAŞ, Çanakkale'de yapılması planlanan birçok feribot seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale'de olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını vurdu. GESTAŞ, birçok feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, bugün Kapatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan Kabatepe'den saat 09:00 / 15:00 / 19:00 ile Gökçeada'dan saat 07:00 / 13:00 / 17:00 seferleri iptal edildi.
Yarın yapılması planlanan Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07:00 / 13:00 seferleri de iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında ise, bugünü Bozcaada'dan saat 07:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00 ile Geyikli'den saat 08:00 / 11:00 / 15:00 / 19:00 seferleri iptal edildi.
Narlı-Marmara hattında ise, bugün yapılması planlanan Narlı'dan saat 08:00 / 16:15 ile Marmara'dan saat 11:30 / 17:30 seferleri iptal edildi.
Yarınki Narlı'dan saat 08:00 ile Marmara'dan saat 11:30 seferleri de iptal edildi.
Güney Marmara Adalar Hattı'nda ise, Avşa'dan saat 06:00 / 13:00 / 16:45, Marmara'dan saat 06:45 / 16:00 / 21:15, Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07:45 / 12:00 / 17:45 / 20:15 ve Erdek'ten saat 11:00 / 19:15 seferleri iptal edildi.