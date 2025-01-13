Van'da sahte para operasyonu!

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sahte para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 05.01.2025 - 12.01.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 10.574 paket sigara,1.600 litre kaçak akaryakıt,14 adet cep telefonu, 6 adet kulaklık, 4 adet akıllı saat, 3 adet tablet bilgisayar ele geçirilmiştir. Parada Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 87 adet 200 Türk lirası, 38 adet sahte 50 dolar, 28 adet sahte 100 dolar, 2 adet 100 Türk lirası ele geçirilmiştir.Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" ifadesine yer verildi.