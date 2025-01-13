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Bodrum’da balıkçı teknesi kül oldu

Bodrum’da Torba Mahallesinde lüks bir balıkçı teknesi, yangın nedeniyle kül oldu.

Ekleme: 13.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:51 / Editör: Atilla Özbir
Bodrum’da balıkçı teknesi kül olduBodrum'da Torba Mahallesinde 7 metre uzunluğundaki lüks bir balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, teknede çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, tekne tamamen kül oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar olayı korku dolu gözlerle izledi.

Bodrum’da balıkçı teknesi kül oldu