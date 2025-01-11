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Tekirdağ’da 6 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da jandarma uygulamasında 6 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Ekleme: 11.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 11.01.2025 - 12:09 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekirdağ’da 6 kaçak göçmen yakalandı
İl ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada 6 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.