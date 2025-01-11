Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 12.47 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.