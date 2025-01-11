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Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 11.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 12.47 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

Hatay'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu