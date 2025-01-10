Hatay'da deprem! AFAD duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.3 km olarak ölçüldü. Korkutan deprem​, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.