  • USD: 35,34 - 35,40
  • EURO: 36,39 - 36,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD'dan alınan verilere göre Hatay'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 10.01.2025 - 08:18 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay'da deprem! AFAD duyurduTürkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.3 km olarak ölçüldü. Korkutan deprem​, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.

Hatay'da deprem! AFAD duyurdu