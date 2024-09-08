Antalya'da orman yangını

Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Türkiye, tüm yaz orman yangınlarıyla mücadele etti.Bu yangınlar başarıyla söndürülürken, bugün ise Antalya'dan bir yangın haberi geldi.Kaş'ın Çataloluk Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahalede bulunuluyor.