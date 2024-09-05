CAS'tan Beşiktaş'a ceza şoku!

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, Valerien Ismael ve Ghezzal'ın menajer komisyonları sebebiyle CAS'tan kulübe toplam 1.4 milyon euro ceza geldiğini açıkladı.

Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan Beşiktaş'a ceza geldi. Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, eski teknik direktör Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden kaynaklı ceza geldiğini açıkladı. TRT Spor'a konuşan Şakul; 'Valerien İsmael ve Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden 1.4 milyon euro ceza geldi. Cezanın 1.2 milyon eurosu Ghezzal'ın, 200 bin eurosu da İsmael'in menajerine ödenecek.' dedi.