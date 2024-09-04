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Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesinde iki ayrı lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bindikleri lastik bot, motor arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye gelen Türk Sahil ekipleri, kaçamaya çalışan göçmenleri yakaladı.

Ekleme: 4.09.2024 - 13:40 Güncelleme: 4.09.2024 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot, arıza yaptı.

Düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi harekete geçti.


Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı


44 KİŞİ KURTARILDI
Bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik botlardaki 44 düzensiz göçmen (beraberinde 6 çocuk) kurtarıldı.