Instagram'dan yuva yıkacak özellik!

Meta'nın video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram, kullanıcıların Hikaye paylaşımına yorum yapılmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştirdiğini açıkladı.Instagram, kullanıcıların birbiriyle daha fazla etkileşime girebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Video ve fotoğraf paylaşım platformunun yeni özelliğiyle birlikte artık kullanıcıların Hikayeler'ine yorum yapılabilecek.Instagram, kullanıcıların isterlerse Hikayelerine yorum gönderme seçeneğini devre dışı bırakabileceklerini belirtiyor.Meta CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin kanalında bir ekran görüntüsü yayınladı.Instagram başkanı Adam Mosseri daha önce Hikayeler formatının uygulamanın en popüler özelliklerinden biri olduğunu ve ana akışa içerik göndermekten daha yaygın olarak kullanıldığını ifade etmişti.