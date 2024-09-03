MSB duyurdu: Sınırda 3 terörist yakalandı!
Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut birliklerimiz 2’si DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu 20 şahsı yakaladı.” açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut birliklerimiz 2’si DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu 20 şahsın yakalandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Bulgaristan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."