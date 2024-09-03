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Beyaz Gazete
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İranlılar Van'a akın etti

İranlı turistler, ülkelerinde okulların açılmasına kısa bir süre kalması sebebiyle Van’a alışveriş ve eğlence için geldi.

Ekleme: 3.09.2024 - 11:25 Güncelleme: 3.09.2024 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
İranlılar Van'a akın etti
Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Aileler okullar açılmadan çocuklarıyla tatilin tadını çıkarmaya çalışıyor.

İranlılar Van'a akın etti

İranlı turistler okulların açılmasına sayılı günler kala Van'a akın etti.

Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğleniyor.

İranlılar Van'a akın etti

12 AYA YAYILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İranlı turistlerin Van'a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun 12 aya yayılması anlamında çalışmalar da devam ediyor.

Hem Van'ın İran'a yakınlığı hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van'ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söylediler.