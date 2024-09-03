İGA duyurdu! Havalimanı bir ayda...

Dünyanın en büyük havalimanları arasında ilk sıralarda yer alan İstanbul Havalimanı her ay milyonlarca yolcuyu ağırlıyor. İstanbul Havalimanı, ağustos ayında 7.7 milyon yolcu tarafından kullanıldı.Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, '46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.