İGA duyurdu! Havalimanı bir ayda...
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ağustosta 46 bin 939 uçuşla, 7,7 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını duyurdu.
Dünyanın en büyük havalimanları arasında ilk sıralarda yer alan İstanbul Havalimanı her ay milyonlarca yolcuyu ağırlıyor. İstanbul Havalimanı, ağustos ayında 7.7 milyon yolcu tarafından kullanıldı.
Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.
BİR AYDA 7 MİLYON 720 BİN YOLCU
Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, '46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.
Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, havalimanının ağustos ayı yolcu verilerini açıkladı.
BİR AYDA 7 MİLYON 720 BİN YOLCU
Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Bilgen, '46 bin 939 uçuşun başarıyla tamamlanması ve 7 milyon 720 bin 134 yolcunun ağırlanması, İGA ekibimizin sürekli gelişen performansının ve sağlam altyapımızın somut göstergeleridir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyor ve bu ivmeyi her ay artırarak sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.