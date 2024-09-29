  • USD: 34,09 - 34,15
  • EURO: 38,02 - 38,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta işçi servisi devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralıKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı işçi servisi minibüsü, Batı Çevre Yolu mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı