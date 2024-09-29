Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Kahramanmaraş Onikişubat'ta işçi servisi devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 9 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı işçi servisi minibüsü, Batı Çevre Yolu mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
S.K. idaresindeki 46 S 1286 plakalı işçi servisi minibüsü, Batı Çevre Yolu mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.