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Beyaz Gazete
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Hakkari'de deprem! Kandilli açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ekleme: 27.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Hakkari'de deprem! Kandilli açıkladıKandilli Rasathanesi, Hakkari'de büyüklüğü 3.3 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yüksekova merkezli meydana gelen depreme ilişkin verileri Kandilli ve AFAD peş peşe verdi.

Kandilli, saat 12.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 3.5 olarak açıkladı.

AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 3.1, derinliğini 7 olarak bildirdi.