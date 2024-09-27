Hakkari'de deprem! Kandilli açıkladı
Kandilli Rasathanesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezli 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Hakkari'de büyüklüğü 3.3 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yüksekova merkezli meydana gelen depreme ilişkin verileri Kandilli ve AFAD peş peşe verdi.
Kandilli, saat 12.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 3.5 olarak açıkladı.
AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 3.1, derinliğini 7 olarak bildirdi.
Yüksekova merkezli meydana gelen depreme ilişkin verileri Kandilli ve AFAD peş peşe verdi.
Kandilli, saat 12.39'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3, derinliğini 3.5 olarak açıkladı.
AFAD ise sarsıntının büyüklüğünü 3.1, derinliğini 7 olarak bildirdi.