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Muğla havalimanlarını 8 ayda 7 milyon yolcu kullandı

Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanlarında Ağustos ayında 1 milyon 725 bin 955 yolcuya hizmet verilirken, 2024 yılının 8 aylık döneminde 7 milyon 52 bin 475 yolcuya hizmet verildi.

Ekleme: 26.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Muğla havalimanlarını 8 ayda 7 milyon yolcu kullandı
Türkiye turizmde rekora hazırlanıyor.

Sezon sonuna kadar 60 milyon turist hedefine kilitlenen sektör için veriler yavaş yavaş şekilleniyor.

Bu kapsamda havalimanı verileri netleşiyor.

MUĞLA'DA 7 MİLYON YOLCU
İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Türkiye’de iki uluslararası havalimanına sahip iller arasında yer alan Muğla’da Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları'nın iç ve dış hatlarından 8 aylık dönemde hizmet verilen yolcu sayısı, 7 milyon yolcu sayısını geçti.

DALAMAN VE MİLAS-BODRUM HAVALİMANLARININ İSTATİSTİKLERİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda ağustos ayında 933 bin 816 yolcuya ve 7 bin 458 uçağa hizmet verildi. Ayrıca ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 12 bin 430 ton.
2024 yılının ilk 8 ayında Dalaman Havalimanı'ndan 33 bin 80 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 929 bin 979 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 47 bin 545 ton olarak gerçekleşti.
Milas-Bodrum Havalimanı'nda ağustos ayında 792 bin 139 yolcuya ve 7 bin 737 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 9 bin 70 ton.

2024 yılının ilk 8 ayında Milas Bodrum Havalimanı'nda 29 bin 970 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 122 bin 496 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 33 bin 48 ton olarak gerçekleşti.

Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarında ağustos ayında taşınan yük miktarı 13 bin 400 ton, 8 ayda taşınan toplam yük miktarı ise 80 bin 593 ton olarak gerçekleşti.



Muğla havalimanlarını 8 ayda 7 milyon yolcu kullandı