Muğla havalimanlarını 8 ayda 7 milyon yolcu kullandı

Türkiye turizmde rekora hazırlanıyor.Sezon sonuna kadar 60 milyon turist hedefine kilitlenen sektör için veriler yavaş yavaş şekilleniyor.Bu kapsamda havalimanı verileri netleşiyor.İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Türkiye’de iki uluslararası havalimanına sahip iller arasında yer alan Muğla’da Dalaman ve Milas-Bodrum Havalimanları'nın iç ve dış hatlarından 8 aylık dönemde hizmet verilen yolcu sayısı, 7 milyon yolcu sayısını geçti.Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanı'nda ağustos ayında 933 bin 816 yolcuya ve 7 bin 458 uçağa hizmet verildi. Ayrıca ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 12 bin 430 ton.2024 yılının ilk 8 ayında Dalaman Havalimanı'ndan 33 bin 80 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 929 bin 979 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 47 bin 545 ton olarak gerçekleşti.Milas-Bodrum Havalimanı'nda ağustos ayında 792 bin 139 yolcuya ve 7 bin 737 uçağa hizmet verildi. Ayrıca Ağustos ayı içinde havalimanından taşınan yük miktarı ise 9 bin 70 ton.2024 yılının ilk 8 ayında Milas Bodrum Havalimanı'nda 29 bin 970 uçak trafiği yaşanırken, hizmet verilen yolcu sayısı ise 3 milyon 122 bin 496 kişiye ulaştı. 8 ayda taşınan yük miktarı ise 33 bin 48 ton olarak gerçekleşti.Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarında ağustos ayında taşınan yük miktarı 13 bin 400 ton, 8 ayda taşınan toplam yük miktarı ise 80 bin 593 ton olarak gerçekleşti.