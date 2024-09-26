İzmir'de orman yangını çıktı
Kemalpaşa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'de orman yangını başladı.
Kemalpaşa'nın kırsal Yenikurudere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.