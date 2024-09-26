Dışişleri kaynakları: Yunanistan'a tepkimiz her düzeyde ve en güçlü şekilde iletildi

Yunanistan'ın karasuyu ihlalleriyle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından açıklama geldi.Yapılan açıklamada, 'Son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkimiz Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletilmiştir' denildi.Bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürlerin belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirilmekte olduğu belirtilen açıklamada, 'İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.