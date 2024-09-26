Çiftçiler dikkat! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir kırsal kalkınma için üreticileri destekleyerek, üretime güç kattıklarını vurgulayarak IPARD II Programı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha hibe desteği almaya hak kazandığını belirtti. Bakan Yumaklı "IPARD II Programı kapsamında toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir kırsal kalkınma için üreticileri destekleyerek, üretime güç kattıklarını bildirdi.IPARD II Programı 13'üncü başvuru çağrısı kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 51 projenin daha uygun bulunarak 221 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandığı bilgisini veren Yumaklı, 'Toplamda desteklenen proje sayısı 14 bin 905'e, hibe tutarı ise 21,3 milyar liraya ulaşmış ve program başarıyla tamamlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun.' değerlendirmesinde bulundu.IPARD I ve II programları süresince girişimcilerin projelerini hayata geçirmesinde ve toplamda 25 bin 551 projenin/tesisin ülkeye kazandırılmasında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yoğun çaba sarf ettiğine dikkati çeken Yumaklı, kurum personelini kutladı.Bakan Yumaklı'nın paylaşımında, projeler tamamlandığında, yaklaşık 415 milyon liralık yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağı bilgisine de yer verildi.