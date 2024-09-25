Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta

Türkiye, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatmaya devam ediyor...Bu kapsamda, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'a Türkiye’den yardım uçağı gönderildi.UÇAK HAVALİMANINDAGelen son dakika bilgisine göre, içerisinde yardım malzemelerinin bulunduğu uçağın Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indiği öğrenildi.Uçağın havalimanında, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy tarafından karşılandığı bildirildi.NELER YAŞANDIİsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası gerilim hızla artarak devam ediyor.Sivil halkı hedef alan İsrail ordusu, geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırı düzenlediğini duyurmuştu.İsrail'in yoğun saldırıları sebebiyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine doğru yaşanan kaçışlar sürerken İsrail ordusundan da Lübnan’ın güneyinden göç edenlere yönelik 'Evlerinize dönmeyin' uyarısı yapıldı.