Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın yatırımı olan veya satın almak isteyen fiyatlardaki değişimi gündelik olarak yakından takip ediyor. Geçen hafta ortasında hareketlenen altın fiyatları yeni haftada tüm zamanların rekorunu kırdı. Kuyumcularda altın fiyatı kritik eşiğe dayandı. Peki 25 Eylül'de gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar oldu?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sürpriz faiz indirimiyle birlikte geçtiğimiz hafta hareketlenen altın fiyatları yeni haftada rekor denemelerine devam ediyor. Altında son dönemde tansiyon bir hayli arttı. Gram altının spot fiyatı 2898 lirayı gördü. Kuyumcularda ise fiyatlar neredeyse 3 bin lira eşiğine dayandı.
Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra, zayıf ABD verilerinin daha yüksek faiz indirimleri için gerekçeleri güçlendirmesiyle rekor seviyeye yükseldi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.919,3290
Satış: 2.919,7680
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.664,3300
Satış: 4.766,8800
ONS altın fiyatı
Alış 2.668,0600
Satış: 2.668,4000
Cumhuriyet altını
Alış: 18.657,5200
Satış: 19.009,6300
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.316,51
Satış 9.551,84
Ata altın fiyatı
Alış: 19.678,84
Satış: 20.179,32
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.620,37
Satış: 2.462,99
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.728,60
Satış: 2.883,99
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.631,29
Satış: 18.983,19