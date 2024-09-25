Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın yatırımı olan veya satın almak isteyen fiyatlardaki değişimi gündelik olarak yakından takip ediyor. Geçen hafta ortasında hareketlenen altın fiyatları yeni haftada tüm zamanların rekorunu kırdı. Kuyumcularda altın fiyatı kritik eşiğe dayandı. Peki 25 Eylül'de gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar oldu?