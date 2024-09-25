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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın yatırımı olan veya satın almak isteyen fiyatlardaki değişimi gündelik olarak yakından takip ediyor. Geçen hafta ortasında hareketlenen altın fiyatları yeni haftada tüm zamanların rekorunu kırdı. Kuyumcularda altın fiyatı kritik eşiğe dayandı. Peki 25 Eylül'de gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Ekleme: 25.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sürpriz faiz indirimiyle birlikte geçtiğimiz hafta hareketlenen altın fiyatları yeni haftada rekor denemelerine devam ediyor. Altında son dönemde tansiyon bir hayli arttı. Gram altının spot fiyatı 2898 lirayı gördü. Kuyumcularda ise fiyatlar neredeyse 3 bin lira eşiğine dayandı.

Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra, zayıf ABD verilerinin daha yüksek faiz indirimleri için gerekçeleri güçlendirmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.919,3290

Satış: 2.919,7680

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.664,3300

Satış: 4.766,8800

ONS altın fiyatı

Alış 2.668,0600

Satış: 2.668,4000

Cumhuriyet altını

Alış: 18.657,5200

Satış: 19.009,6300

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.316,51

Satış 9.551,84

Ata altın fiyatı

Alış: 19.678,84

Satış: 20.179,32

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.620,37

Satış: 2.462,99

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.728,60

Satış: 2.883,99

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.631,29

Satış: 18.983,19