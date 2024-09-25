Adana'da operasyonda cips paketinden tabanca çıktı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinde çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi olduğu yönünde ihbar alması sonrası düğmeye bastı.Bu kapsamda, Hasan S.’nin tekel bayisine operasyon düzenlendi.Ekiplerce iş yerinde yapılan aramalarda, içki raflarının arkasında ruhsatsız av tüfeği ve 150 mermi ele geçirildi.Ayrıca, polis, tavan arasındaki cips paketinin ağırlığından şüphelenmesi sonrası açtığı paketin içinden beze sarılmış ruhsatsız tabanca ve 9 mermi buldu.Öte yandan, iş yeri sahibi Hasan S.’nin çeşitli suçlardan 6 kaydı bulunduğu öğrenildi.Gözaltına alınan ve Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürülen Hasan S., sorgusunda "Tüfek ve tabancanın arızalı olduğunu zannediyordum. Sakladığım yerleri de unutmuştum." ifadesinde bulundu.Hasan S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, ele geçirilen silahların incelenmek için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildiği öğrenildi.