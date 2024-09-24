Muğla'da göçmen operasyonu

Marmaris açıklarında, 22 Eylül'de saat 08.00'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 7'si çocuk 27 kaçak göçmeni kurtarıp bota aldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Gözaltına alınan 4 organizatör şüphelisi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.