Valilik duyurdu! O ilde eğitime ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak'ta eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Zonguldak için turuncu uyarı vermesinin ardından Zonguldak Valiliği de il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan duyuruda şöyle denildi:"Zonguldak il genelinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."