Panikleten manzara: Ekipler harekete geçti!

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 10 saatte 250 kilogram yağış düştü. Sağanak sonrası Bartın Irmağı, çamur rengini aldı. Irmağın Ulus ile Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında, sabah saatlerinde köpük oluştu.Çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye gelen İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sudan numune alan ekipler, köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmaktaki köpürme, havadan dronla da görüntülendi.Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, 'Kentimizde dün akşam saatlerinden sonra aralıksız yağmur yağışı sonrasında, metrekareye 250 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bartın Irmağı'mızın da debisi 1-2 metre yükseldi. Yağışların ardından Çağlayan bölgemizde köpürmeler olduğunu biliyoruz. Zaman zaman bunları yaşıyoruz. Belediye olarak bir yaptırımımız yok, durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bilgi veriyoruz. Irmağımızın bu şekilde kirlenmesi bizleri de üzüyor' dedi.