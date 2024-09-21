THY'den yeni rota! 18 Aralık'ta başlayacak

Şirket, İstanbul’dan Santiago’ya her iki yönde Sao Paulo duraklamalı, haftada 4 frekans uçuş başlatacak. Bu yeni rotayla THY, Amerika kıtasında hizmet verdiği toplam destinasyon sayısını 26’ya yükselterek, bölgedeki varlığını daha da sağlamlaştıracak.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu şirketi olarak kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam ettiklerini belirtti. Bolat “Amerika kıtasındaki 26. destinasyonumuz olan Santiago’ya uçuşların başlatılmasıyla, küresel uçuş ağımızı genişletme ve seyahat severlere benzersiz bağlantı seçenekleri sunma taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Yolcularımıza Şili, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinin büyüleyici güzelliğini Türk misafirperverliğiyle keşfetme imkânı sunuyoruz” dedi.