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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 3 PKK'lı daha öldürüldü!

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme: 20.09.2024 - 15:42 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 3 PKK'lı daha öldürüldü!Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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