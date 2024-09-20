MSB duyurdu: 3 PKK'lı daha öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.