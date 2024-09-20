Meral Akşener İyi Parti'deki görevinden ayrılmasının ardından görüntülendi! Son hali şaşırttı...

Uzun süredir gözlerden uzak duran Akşener'in nerede oldupu merak ediliyordu.İyi Parti'nin eski lideri Meral Akşener, özel kalemi Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesinde görüntülenmişti.Akşener'in saçlarını sarıya boyattığı görülmüştü.Kamuoyuna yansıyan son görüntüleri dışında sessizliğini koruyan Meral Akşener, son olarak Ankara'da Kuğulu Park'ta görüldü. Akşener, son olarak Ankara Kuğulu Park'ta eşi Tuncer Akşener, Özel Kalemi Esma Bekar, Protokol Koruması Sinan İnce ve İyi Parti GİK Üyesi Fatih Koca ile görüntülendi.Akşener'in fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcıları, 'Ne olmuş sana?' yorumları yaptı.