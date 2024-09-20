Malatya'da deprem! AFAD duyurdu
AFAD'dan alınan son dakika bilgilere göre; Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Malatya'da sabah saat 08.06 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.39 km olarak ölçüldü.
TOKAT DA SALLANDI
Öte yandan Tokat'ta da sabah saat 07.14'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sulusaray merkezli sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Kısa süreli korku oluşturan deprem sonrası olumsuz durum bildirilmedi.
TOKAT DA SALLANDI
Öte yandan Tokat'ta da sabah saat 07.14'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sulusaray merkezli sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Kısa süreli korku oluşturan deprem sonrası olumsuz durum bildirilmedi.