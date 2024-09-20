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Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD'dan alınan son dakika bilgilere göre; Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 20.09.2024 - 09:11 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da deprem! AFAD duyurduTürkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Malatya​'da sabah saat 08.06 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.39 km olarak ölçüldü.

TOKAT DA SALLANDI
Öte yandan Tokat​'ta da sabah saat 07.14'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sulusaray​ merkezli sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi​ depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Kısa süreli korku oluşturan deprem​ sonrası olumsuz durum bildirilmedi.