Malatya'da deprem! AFAD duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre Malatya​'da sabah saat 08.06 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.39 km olarak ölçüldü.Öte yandan Tokat​'ta da sabah saat 07.14'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sulusaray​ merkezli sarsıntı yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi​ depreme ilişkin ilk verileri açıkladı. Kısa süreli korku oluşturan deprem​ sonrası olumsuz durum bildirilmedi.