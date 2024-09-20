Hatay'da korkutan yangın! Çöplük alan alev aldı
Hatay'da çöplük alanda çıkan ve yürekleri ağza getiren yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi E-5 karayolu üzerinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı.
Yangının nedeni ise henüz belirlenemedi.
ARAZİLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki arazilere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.