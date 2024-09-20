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Beyaz Gazete
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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Kent merkezinde bir pasaja düzenlenen operasyonda, 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekleme: 20.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Batman'da uyuşturucu operasyonu
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.
Bu kapsamda bir pasajda bulunan 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Dükkanlarda yapılan aramalarda 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara, 569 adet elektronik sigara, 8 bin 800 boş makaron, bin 149 adet kaçak puro, 73 kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Batman'da uyuşturucu operasyonu