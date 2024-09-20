Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.Bu kapsamda bir pasajda bulunan 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIDükkanlarda yapılan aramalarda 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara, 569 adet elektronik sigara, 8 bin 800 boş makaron, bin 149 adet kaçak puro, 73 kaçak sigara ele geçirildi.Operasyon sonucunda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.