Batman'da uyuşturucu operasyonu
Kent merkezinde bir pasaja düzenlenen operasyonda, 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.
Bu kapsamda bir pasajda bulunan 6 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Dükkanlarda yapılan aramalarda 16 bin 287 paket gümrük kaçağı sigara, 569 adet elektronik sigara, 8 bin 800 boş makaron, bin 149 adet kaçak puro, 73 kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyon sonucunda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.