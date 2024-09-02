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Beyaz Gazete
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Gazze'de can kaybı 41 bine dayandı!

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı 40 bin 786'ya yükseldi.

Ekleme: 2.09.2024 - 12:56 Güncelleme: 2.09.2024 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de can kaybı 41 bine dayandı!
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 332 gündür devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 70 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.



Gazze'de can kaybı 41 bine dayandı!







İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralıların sayısının 94 bin 224'e yükseldiği kaydedildi.