Gazze'de can kaybı 41 bine dayandı!

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ölüm yağdırdığı Gazze'de can kaybı 40 bin 786'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 332 gündür devam ediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 48 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 70 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 786'ya, yaralıların sayısının 94 bin 224'e yükseldiği kaydedildi.