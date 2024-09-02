Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
İstanbul Beyoğlu’nda yangın paniği yaşandı. 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Binanın çatısında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul Beyoğlu’nda 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Haliç’te yer alan Keçeci Piri Mahallesi’ndeki binada çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.