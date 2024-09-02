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Beyaz Gazete
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Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

İstanbul Beyoğlu’nda yangın paniği yaşandı. 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Binanın çatısında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ekleme: 2.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 2.09.2024 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
İstanbul Beyoğlu’nda 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Haliç’te yer alan Keçeci Piri Mahallesi’ndeki binada çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Ekipler, yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.