Müzisyen John David 'JD' Souther, Meksika'da yaşadığı evinde 78 yaşında hayatını kaybetti. John David müzik kariyerinde; Eagles, James Taylor ve Linda Ronstadt gibi sanatçılarla yaptığı işbirlikleriyle tanınıyordu.2013 yılında Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne dahil edilen John David Souther, 'Güney Kaliforniya soundunun baş mimarlarından biri ve bir nesil söz yazarına önemli bir etki bırakan bir isim' olarak tanımlandı.Glenn Frey'in 2016 yılındaki ölümünden sonra yaptığı bir açıklamada, 'Onun muhteşem şaka kapasitesi ve içindeki o parlak ritim, bu kayıp ve üzüntüde benimle birlikte,' dedi.