FETÖ üyesi astsubay yakalandı
Erzurum’da düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne üye hakkında hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. Ç. (İhraç-Hava Astsubay) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.