FETÖ üyesi astsubay yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. Ç. (İhraç-Hava Astsubay) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.