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FETÖ üyesi astsubay yakalandı

Erzurum’da düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütüne üye hakkında hapis cezası bulunan ihraç astsubay yakalandı.

Ekleme: 19.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
FETÖ üyesi astsubay yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. Ç. (İhraç-Hava Astsubay) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

FETÖ üyesi astsubay yakalandı