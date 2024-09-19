Dışişleri Bakanı Hakan Fidan SETA'nın düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası' programına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" programına katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20 Eylül Cuma günü saat 14.30'da Ankara'da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen bir programa katılacak."Türkiye Yüzyılı'nda Türk Dış Politikası | Vizyon, Hedefler ve Dönüşüm" başlıklı programa katılacak olan Bakan Fidan, burada gündeme ve bölgesel meselelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.SETA tarafından düzenlenecek programda moderatörlük görevini de SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş üstlenecek.