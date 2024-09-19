Bakan Güler'den Gaziler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Gaziler Günü' mesajı paylaştı. Güler'in mesajı şöyle:"Kahraman Gazilerimiz, Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,Bugün; kutsal vatan topraklarımızı korumak, asil milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için üstün bir cesaret ve fedakârlıkla mücadele ederken gazi olan kahramanlarımızın gurur günüdür.Asil milletimizin medarıiftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın abideleşen sembolü olan gazilerimize bu anlamlı gün vesilesiyle saygı ve şükranlarımı sunuyorum.Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi”lik ünvanı ve “Mareşal” rütbesi verilişinin 103’üncü yıl dönümüdür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı ve minnetle yâd ediyorum.Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,Asil milletimizin en büyük karakter özelliği, bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan tutkusu ile vatan ve millet aşkıdır.Necip milletimiz, köklü tarihi boyunca millî ve manevi değerlerini canı pahasına muhafaza etmiş, onun bağrından çıkan şanlı ordumuz da bu değerleri korumak için “Ölürsem şehit, kalırsam gazi…” düsturunu benimsemiştir.Peygamber ocağı olarak da bilinen kahraman Türk ordusunun en büyük ilham ve motivasyon kaynağı, bu anlayışla büyük bir kahramanlık ve fedakârlık sergileyen şehit ve gazilerimiz olmuştur.Gururla ifade etmek isterim ki bu sarsılmaz inancın verdiği güçle icabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve hayatını feda etmek üzere yemin eden silah arkadaşlarım; devletimizin bekasına, asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için her türlü gayreti göstermektedir.Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye;- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine,- Geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm vazifeleri büyük bir başarıyla yerine getirerek İstiklal Harbi’mizden bu yana, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir.Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz.Kahraman Gazilerimiz,Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay, elbette aziz şehitlerimize ve sizlere aittir.Kahramanlık ve fedakârlığınız; daima minnet ve şükranla anılacak, asil milletimizin hafızasında sonsuza dek yaşayacak ve geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimiz için örnek teşkil edecektir.Bu vesileyle;- Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.- Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor,- Tedavisi devam eden gazilerimize acil şifalar diliyor,- Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum."