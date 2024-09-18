Şanlıurfa’da otobüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda 10. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç. yönetimindeki otobüs Mehmet Emin E. İdaresindeki otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma polis ve Acil Sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahilinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.