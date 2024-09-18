ÖSYM duyurdu: Tercihler başladı
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
DGS TERCİH EKRANI
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.
DGS TERCİH EKRANI
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.