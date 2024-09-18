ÖSYM duyurdu: Tercihler başladı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.DGS TERCİH EKRANIAdaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.