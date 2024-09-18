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ÖSYM duyurdu: Tercihler başladı

ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ekleme: 18.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:15 / Editör: Ozge Selin
ÖSYM duyurdu: Tercihler başladıÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 24 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

DGS TERCİH EKRANI

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.