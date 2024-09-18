Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Atatürk Baraj Gölü yolunda ilerleyen 28 yaşındaki Sadık Ergen yönetimindeki otomobil, sürüsünün kontrolünden çıktı ve takla attı.Takla atan otomobil ters dönerek, şarampole devrildi ve sabah saatlerinde fark edildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Sadık Ergen ile yanındaki arkadaşı Hacı Yusuf İlgar'ın hayatını kaybettiği belirlendiÇ.2 arkadaşın cenazeleri yapılan inceleme sonrası otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.