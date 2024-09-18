Adana'da ruhsatsız silah operasyonu

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahların bulunduğu bilgisine ulaşılması sonrası operasyon için düğmeye basıldı.Ekiplerce, belirlenen adrese baskın düzenlendi.Gerçekleştirilen operasyonda, Sergen Ö. ve Emre Ş. ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 39 adet uyuşturucu hap ve çatıdaki kuş kulübesinden uzun namlulu tüfek ele geçirildi.Şüpheliler, silahların kendilerine ait olmadığını açıkladı.Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, her iki şüphelinin de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.