Manisa'da deprem! AFAD duyurdu

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelirken, son sarsıntı ise Manisa'da oldu.Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından 4 olarak açıklandı. Kandilli depremin derinliğini 10.3 kilometre olarak açıklarken, AFAD ise derinliğin 17.73 kilometre olduğunu belirtti.Bu depremden 7 dakika sonra bölgede bir sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli ikinci depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.