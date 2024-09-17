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Beyaz Gazete
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Manisa'da deprem! AFAD duyurdu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde peş peşe korkutan depremler meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 4, ikinci depremin büyüklüğü ise 3.4 olarak açıklandı.

Ekleme: 17.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da deprem! AFAD duyurduTürkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelirken, son sarsıntı ise Manisa'da oldu.

Manisa'da deprem! AFAD duyurdu

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından 4 olarak açıklandı. Kandilli depremin derinliğini 10.3 kilometre olarak açıklarken, AFAD ise derinliğin 17.73 kilometre olduğunu belirtti.

Manisa'da deprem! AFAD duyurdu

7 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA
Bu depremden 7 dakika sonra bölgede bir sarsıntı daha meydana geldi. Kandilli ikinci depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Manisa'da deprem! AFAD duyurdu