Borsa ilk yarıda yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,49 puan artışla 9.741,95 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu.Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.