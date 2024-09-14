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Deniz ulaşımında kış tarifesi! 16 Eylül'de başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında 16 Eylül’den itibaren kış tarifesine geçecek.

Ekleme: 14.09.2024 - 10:48 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Deniz ulaşımında kış tarifesi! 16 Eylül'de başlıyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında kış sefer tarifesine geçiyor. Deniz ulaşımında kış sefer uygulaması 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Hat 1 İzmit Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Hat 2 Karamürsel - Hereke güzergâhında, Hat 3 İzmit - Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere güzergâhında ve Hat 4 Gölcük - Derince - T.Çiftlik - Değirmendere arasında gidiş dönüş olarak 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren deniz ulaşımında kış tarifesine geçecek. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.