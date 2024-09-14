Bakan duyurdu! Hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.
Milyonlarca çiftçinin beklediği destek ödemeleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ödemelerin hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı vatandaşların hesaplarına yatırılacak ödemelerin 1 milyar 389 milyon 795 bin lirayı bulacağı bildirildi.
BAKAN YUMAKLI DUYURDU
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:
Bu kapsamda, sertifikalı tohum kullanım desteği için 1 milyar 283 milyon 56 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 86 milyon 959 bin lira, dane zeytin desteği için 14 milyon 867 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 4 milyon 912 bin lira ödeme gerçekleştiriliyor.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı vatandaşların hesaplarına yatırılacak ödemelerin 1 milyar 389 milyon 795 bin lirayı bulacağı bildirildi.
BAKAN YUMAKLI DUYURDU
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:
Bu kapsamda, sertifikalı tohum kullanım desteği için 1 milyar 283 milyon 56 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 86 milyon 959 bin lira, dane zeytin desteği için 14 milyon 867 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 4 milyon 912 bin lira ödeme gerçekleştiriliyor.