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Kütahya'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kütahya'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 13.09.2024 - 09:32 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Kütahya'da deprem! AFAD duyurduAFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.03'te merkez üssü Kütahya Merkez olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.