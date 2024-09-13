Hacı adayları dikkat! Son gün 16 Eylül

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 1,5 milyona yakın kişinin 2025 haccı için kaydını yenilediğini bildirdi. Kovid-19 salgını ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde oluşan adres değişiklikleri nedeniyle bu yıl hac kayıtlarını otomatik olarak yenilememe kararı aldıklarını aktaran Bircan, her bir hacı adayının bizzat e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini yapması gerektiğine dikkati çekti. Hem ilk defa hem de daha önce kaydı bulunan kişilerin kayıtlarını bizzat e-Devlet üzerinden yapması gerektiğinin altını çizen Bircan, şunları söyledi:'5 Ağustos'ta başlayan bu süreç 16 Eylül'de sona erecek. Bu süre zarfında kayıtlarını e-Devlet üzerinden yenilemeyenlerin 2025 haccı için çekilecek kurada isimleri olmayacak.' açıklamasında bulundu. Bircan, vatandaşlardan hac kaydı yenilemede herhangi bir ücretin alınmayacağını, katsayının da değişmeyeceğini bildirdi.Bircan, 'Şu an itibarıyla ilk defa kayıt yapanların sayısı 100 bin civarında. Daha önce kayıtlı olup da kayıtlarını güncelleyenlerin sayısı ise 1,5 milyona ulaştı. Daha önceki rakamlar göz önüne alındığında kayıtlarını yenilemeyen 700-800 bin civarında vatandaşımız var.' bilgisini verdi. Bircan kayıt yenilemeyle ilgili vatandaşların tek tek bilgilendirildiğini de ifade etti.